Dämpfe in Papierfabrik entwichen: Fünf Mitarbeiter in Klinik

Kirchhundem (dpa/lnw)

Bei einer ungeplanten chemischen Reaktion in einer Papierfabrik in Kirchhundem im Sauerland sind am Donnerstagmorgen aus einem Fass Dämpfe entwichen. Fünf Mitarbeiter, die die Dämpfe eingeatmet haben, hätten sich vorsorglich ins Krankenhaus begeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr habe das 80-Kilogramm-Fass in einen größeren Wasserbehälter gehoben, um eine mögliche Entzündung der Substanz zu verhindern. Die Gefahr sei damit gebannt und der Einsatz weitgehend beendet, sagte der Sprecher.

