«Cum-Ex»-Banker scheitert mit Verfassungsbeschwerde

Karlsruhe (dpa)

Ein wegen «Cum-Ex»-Aktiengeschäften zu einer Haftstrafe verurteilter ehemaliger Mitarbeiter der Warburg Bank ist mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm sie nicht zur Entscheidung an, wie es am Freitag mitteilte. Der Mann hatte beanstandet, dass zwei Strafrichter aus seinem Prozess am Bonner Landgericht vorher an einem anderen «Cum-Ex»-Urteil beteiligt waren, das auch zu seiner Rolle bei den Geschäften Ausführungen enthält. (Az. 2 BvR 1122/22)

Von dpa