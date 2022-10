Crash mit Auto: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Geldern (dpa/lnw)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an einer Kreuzung in Geldern (Kreis Kleve) lebensgefährlich verletzt worden. Der 55-Jährige hatte am Samstagabend beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer 20-jährigen Autofahrerin missachtet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung.

Von dpa