Cranger Kirmes angelaufen: Offizieller Start am Freitag

Herne (dpa/lnw)

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist am Donnerstag in Herne die Cranger Kirmes als größtes Volksfest in Nordrhein-Westfalen angelaufen. Am Nachmittag drehten sich wieder die Karussells auf dem Festgelände am Rhein-Herne-Kanal, wie ein Sprecher am ersten von elf Kirmestagen sagte. «Die Kinderaugen leuchten.» Kurz vor dem Rummel-Start war zum historischen «Pferdemarkt» in einem nahe gelegenen Reiterhof geladen worden. Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) eröffnete dort das Showprogramm mit Westernreiten oder auch einem Rekord-Hochspringen.

Von dpa