Corona-Zahlen in NRW steigen weiter

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 1067,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag hatte die Kennziffer im bevölkerungsreichsten Bundesland 1004,7 betragen. Landesweit verzeichnete das RKI am Samstag 42.739 neue Covid-19-Ansteckungen. Es gab zudem 56 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1220,8.

Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) als aktuellsten Wert - für Freitag - 6,21. Diese Kennziffer zeigt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. In den Kliniken in NRW werden 438 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Von ihnen mussten - so der Stand am Freitag - 216 Personen beatmet werden.