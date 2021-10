Corona-Inzidenz steigt in NRW weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist der Inzidenzwert in der Corona-Pandemie weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Donnerstag bei 57,1, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Mittwoch hatte das RKI nach Meldungen der Gesundheitsämter einen Wert von 52,0 angegeben. Im Bund fiel die Kennziffer mit 85,6 erneut deutlich höher aus.

Von dpa