Corona-Inzidenz steigt: 5865 neue Fälle in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag bei 157,0 - nach 154,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Donnerstag. Bundesweit stieg die Inzidenz sogar auf 263,7.

Von dpa