Corona-Inzidenz sinkt in NRW nur leicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen nur leicht gesunken. Im Land gab es binnen sieben Tagen 58,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Sonntagmorgen hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz noch 58,5 betragen und eine Woche zuvor 73,6. Das aktuelle Infektionslevel in NRW lag unter dem Bundesschnitt von 61,4.

Von dpa