Corona-Inzidenz sinkt in NRW auf 58,5

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Corona-Pandemie sinkt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen weiter. In dem Bundesland gab es binnen sieben Tagen 58,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz noch 61,2 betragen und eine Woche zuvor 77,7. Das aktuelle Infektionslevel in NRW lag leicht unter dem Bundesschnitt von 60,6.

Von dpa