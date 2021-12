Corona-Inzidenz sinkt in Nordrhein-Westfalen auf 250,4

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Wert von 250,4. Am Mittwoch waren es noch 255,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen. NRW liegt damit weiterhin bei der Inzidenz deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 340,1.

