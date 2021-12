Corona-Inzidenz pendelt in NRW knapp unter 300er-Marke

Die Corona-Inzidenz bewegt sich in Nordrhein-Westfalen knapp unterhalb der Marke von 300. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag im bevölkerungsreichsten Bundesland bei 297,0. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vortag von 290,3. Vor einer Woche lag der Wert bei 285,9. Die Situation ist damit weiterhin nicht so dramatisch wie in einigen anderen Bundesländern. Die bundesweite Inzidenz beträgt 432,2.

Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter in NRW dem RKI 7592 Neuinfektionen. Das sind 445 weniger als vor einer Woche. Besonders hoch ist die Inzidenz weiterhin im Oberbergischen Kreis mit 446,1. In Köln entspannte sich die Lage nach einem steilen Anstieg erneut etwas. Die Inzidenz in der größten Stadt des Bundeslandes ging weiter leicht zurück auf 403,7 nach 415,2 am Vortag und 459 am Samstag. Bilder von großen Ansammlungen feiernder Karnevalisten am 11.11. in Köln hatten wegen der Ansteckungsgefahr für Kritik gesorgt.

Der Kreis Heinsberg teilte am Dienstag mit, dass drei Fälle der Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden seien. Das Gesundheitsamt habe Quarantäne angeordnet und sei mit den Betroffenen sowie deren Kontaktpersonen im engen Austausch. Es würden weitere Testungen veranlasst. Details, etwa ob es sich um Reiserückkehrer aus dem südlichen Afrika handelt, waren zunächst noch nicht bekannt.