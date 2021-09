Corona-Inzidenz nimmt in NRW weiter ab

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Neuinfektionsrate ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 64,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - nach 65,2 am Mittwoch und 69,0 am Dienstag. Damit näherte sich NRW dem bundesweiten Durchschnitt von 63,1 weitgehend an.

Von dpa