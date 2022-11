Corona-Inzidenz liegt in Nordrhein-Westfalen bei 242,2

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen lag die Corona-Inzidenz am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts nahezu unverändert bei 242,2. Am Vortag hatte das RKI 238,8 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Die Kennziffer fiel nach wie vor höher aus als im Bundesdurchschnitt, der nach aktuellstem Wert bei 196,7 lag. Vor einer Woche (23. November) hatte die Inzidenz in NRW bei 235,4 gelegen.

Von dpa