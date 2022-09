Corona-Inzidenz in NRW weiter unter Bundesdurchschnitt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen am Dienstagmorgen mit 224 angegeben. Sie liegt damit weiter unter dem bundesweiten Wert von aktuell 259. Binnen 24 Stunden wurden in NRW 11.501 neue Covid-19-Fälle sowie 22 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Von dpa