Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter: Wert bei 72,9

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstag mit 72,9 an. Am Montag lag der Wert noch bei 70,6, am Sonntag bei 68,9.

Von dpa