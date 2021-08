Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter: Jetzt Wuppertal vorn

Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen haben weiter zugelegt. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 125,9. Am Vortag hatte sie noch bei 122,4 gelegen und vor einer Woche bei 83,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen.

4367 Menschen steckten sich nach den RKI-Zahlen vom Freitag binnen 24 Stunden neu an, 4 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die landes- und auch bundesweit meisten Infektionen verzeichnet dabei jetzt Wuppertal. Dort wuchs der Inzidenzwert deutlich von 210,4 auf 238,3. Der vorherige Spitzenreiter Leverkusen verzeichnet mit einer ebenfalls deutlich erhöhten Inzidenzzahl von 224,5 im Land und Bund den zweiten Platz. NRW-weit am niedrigsten liegt der Wert weiter in Soest, wo jetzt eine Inzidenz von 59,1 (Vortag 56,8) registriert wurde.

Allerdings spielt die Inzidenz in der Pandemie inzwischen eine geringere Rolle. Immer mehr rückt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten in den Fokus.