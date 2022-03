Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter auf 1435,6

In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter an. Laut Robert Koch-Institut (RKI) betrug die Inzidenz am Donnerstag 1435,6. Am Vortag lag der Wert bei 1403,7.

Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 1651,4 und damit höher als in Nordrhein-Westfalen. Den Behörden wurden in NRW 58 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bekannt.

In Köln, das in den Tagen nach Karneval rasante Zuwächse bei den Neuinfektionen erlebt hatte, sank der Wert weiter. Am Donnerstag wurde für die Millionenstadt eine Inzidenz von 1937,8 angegeben. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 2123,5 gelegen.

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit 7,78 (Mittwoch 7,82). Diese Kennziffer zeigt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen in NRW ins Krankenhaus kamen. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes wurde mit 9,2 Prozent angegeben.