Corona-Inzidenz in NRW steigt am Sonntag weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Corona-Pandemie sind die Inzidenzzahlen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag weiter gestiegen. Am Samstag hatten sie erstmals seit längerer Zeit mit 104,1 wieder dreistellige Werte erreicht. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut NRW-weit 109 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Vergangenen Montag hatte der Wert noch bei 77,2 gelegen.

Von dpa