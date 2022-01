Corona-Inzidenz in NRW nähert sich 300

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen nähert sich in Nordrhein-Westfalen der Marke von 300. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Freitagmorgen 291,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 262,7 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden kamen in NRW 13.663 neue Fälle hinzu. 35 Menschen starben in diesem Zeitraum an oder mit Covid-19.

Von dpa