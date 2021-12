Corona-Inzidenz in NRW leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen ähnlich wie im bundesweiten Vergleich leicht gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 285,2. Der Wert betrug am Vortag 293,2 und vor einer Woche 288,1. Das bevölkerungsreichste Bundesland liegt damit weiter deutlich unter der bundesweiten Inzidenz, die am Freitag mit 413,7 ausgewiesen wurde.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen meldeten dem RKI am Freitag 8502 Neuinfektionen. Das sind 1846 weniger als am Vortag und 1926 weniger als vor einer Woche. Weitere 52 Menschen starben laut RKI an oder mit Corona. Die Gesamtzahl der Toten in Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie stieg damit auf landesweit 19.438.

Die höchste Inzidenz in NRW wird für den Kreis Lippe ausgewiesen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 469,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 451). Dahinter folgt die Stadt Hagen mit einem Wert von 436,7 (Vortag: 453,7) Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Mönchengladbach mit 113,2 (Vortag: 129,4).