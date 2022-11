Corona-Inzidenz in NRW beträgt 458,4

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen hat am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 458,4 gelegen. Das war deutlich niedriger als der Vergleichswert vom Dienstag vergangener Woche, der 612,2 betragen hatte. Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW zuletzt 19 706 bestätigte neue Fälle sowie 39 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Am höchsten war die Inzidenz in dem Bundesland in Warendorf (674), am niedrigsten im Rhein-Sieg-Kreis (273,5). Die Millionenstadt Köln lag bei 393, die Landeshauptstadt Düsseldorf bei 409,5.

Von dpa