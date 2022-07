Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen unter 500

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei den Corona-Neuinfektionen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 497,3. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sank damit weiter, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag hervorging. Am Vortag hatte der Wert bei 506,9 gelegen und eine Woche zuvor bei 559,2. Bundesweit betrug die aktuelle Inzidenz 607,0 - es war hier ebenfalls eine sinkende Tendenz zu verzeichnen.

Von dpa