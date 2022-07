Corona-Inzidenz bei 721,1: Auffällig hoher Wert in Coesfeld

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen mit 721,1 angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt damit etwas niedriger als am Mittwoch vor einer Woche (774). Auffällig hoch ist dabei der Wert in Coesfeld, der mit 1555,9 deutlich über dem zweithöchsten Wert in NRW (Borken - 992,2) liegt.

Von dpa