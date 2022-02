Corona-Impfungen in Apotheken haben begonnen

In Nordrhein-Westfalen haben zu Wochenbeginn Corona-Impfungen in Apotheken begonnen. Rund zwei Monate nach der bundesweiten Erweiterung der Impfberechtigten entstehen damit vielerorts zusätzliche Impfangebote. Bei den ebenfalls durch die Neuregelung einbezogenen Zahnärzte sieht es nach einem Impfstart vor Ostern in den ersten Praxen aus. Von Nachbesserungsbedarf bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ist hingegen im Bereich der Tierärzte zu hören, deren Bereitschaft einer kammerinternen Umfrage zufolge sehr hoch ist, sich an den Impfungen zu beteiligen.

Der Impfstart in Apotheken erfolgte im bevölkerungsreichsten Bundesland einen Tag für dem bundesweiten Stichtag 8. Februar. In Düsseldorf impfte am Montagvormittag ein Apotheker mehrere Bereitwillige. Die Zahl der Apotheken mit Corona-Impfangebot wird nach Angaben des Apothekerverbandes Nordrhein schrittweise steigen: Etwa zehn Prozent der Apotheken im Rheinland begännen in diesen Tagen, hieß es. Jede vierte Apotheke sei dazu nach erfolgter Schulung grundsätzlich in der Lage. Bis Anfang März soll es etwa jede zweite Apotheke sein. Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe geht davon aus, dass bis Ende März jede zweite Apotheke der Region bei Bedarf impfen kann.

Die Hausärzteverbände in Nordrhein-Westfalen hatten das zusätzliche Impfangebot durch Apotheker mit Verweis auf einen Beratungsbedarf sowie freie Termine in den Arztpraxen und kommunalen Impfzentren kritisiert. «Wir brauchen die Apotheken nicht für das Impfen. Dafür gibt es weder medizinische noch sachliche Gründe», bekräftigte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, am Freitag.

Bei den Patienten nehme der Beratungsbedarf aufgrund der zunehmend verschiedenen Impfvorgaben deutlich zu. Sie müssten mit Blick auf ihre Situation und mögliche Vorerkrankungen beraten werden. «Das ist die Aufgabe des Hausarztes. Er kennt die medizinische Vorgeschichte und die Lebensumstände am besten», betonte Funken.

Vertreter der Apotheken erklärten, es gehe um ein niederschwelliges Zusatzangebot in Stadtteilen. Der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis, berichtete zum Impfstart am Montag von einer überraschend regen Nachfrage von Impfwilligen. Viele nutzten die Möglichkeit, schnell einen Termin zu bekommen.

Vonseiten der Apothekerkammer Westfalen-Lippe hieß es, dass auch Impftermine außerhalb der regulären Öffnungszeiten am Abend oder am Wochenende geplant seien. Die Apotheker rechnen mit einer großen Nachfrage, wenn ein auf die Omikron-Variante angepasster Impfstoff zur Verfügung steht.

Für Corona-Impfungen in Zahnarztpraxen laufen derweil die Vorbereitungen: «Wir rechnen damit, dass es zwischen Karneval und Ostern in den Praxen losgehen wird», sagte ein Sprecher der Zahnärztekammer Nordrhein. Neben der Schulung müssten organisatorische Fragen geklärt werden. Dabei gehe es vor allem um die Übermittlung der Daten ans Robert Koch-Institut. Bisher hätten sich mit gut 1900 knapp 25 Prozent der berufstätigen Zahnärzte in der Region für die theoretische Schulung angemeldet. Etwa 400 Dentisten hätten schon das Impfzertifikat, für das auch eine praktische Schulung nötig sei.

Für Corona-Impfungen durch Tierärzte fehlen nach Auffassung der Tierärztekammer Nordrhein noch weitere rechtliche Rahmenbedingungen. Dabei gehe es zum einen um die Frage, ob Veterinäre auch bei Impfungen in den eigenen Praxen haftungsrechtlich abgesichert sind, sagte ein Sprecher. Zum anderen sei es schwer, für den praktischen Teil der Schulungen Ansprechpartner zu finden.

«Die Impfbereitschaft ist bei den Tierärzten sehr hoch», betonte der Sprecher mit Verweis auf eine bundesweite Umfrage. Der überwiegende Teil der Teilnehmer sei bereit, in Impfzentren oder in mobilen Impfteams mitzuwirken. Ein geringerer, aber nicht unwesentlicher Teil der Tierärzte sei demnach bereit, in der eigenen Praxis Corona-Impfungen für die Bevölkerung anzubieten.

Um die steil ansteigende vierte Corona-Welle zu brechen, waren weitere Berufsgruppen in die Impfregelungen aufgenommen worden. Auf Bundesebene war im Dezember der Weg dafür geebnet worden, dass neben Ärzten befristet auch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte gegen Corona impfen dürfen. Voraussetzungen sind eine Schulung und geeignete Räumlichkeiten oder die Einbindung in mobile Impfteams.