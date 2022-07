Corona-Fall im Trainingslager: Gladbachs Netz positiv

Rottach-Egern (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Defensivspieler Luca Netz ist im Trainingslager am Tegernsee positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der U21-Nationalspieler sei umgehend im Mannschaftshotel isoliert worden und befinde sich in ärztlicher Betreuung, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

Von dpa