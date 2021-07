Corona: Besucher von Aachener Disco sollen in Quarantäne

Nach zwei Corona-Nachweisen unter den Besuchern der Aachener Diskothek «Apollo» hat die Städteregion Aachen alle Gäste vom 16. und 17. Juli aufgefordert, sich «sofort und unmittelbar» in häusliche Quarantäne zu begeben. Beide Personen seien mit der Delta-Variante infiziert, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Dem Gesundheitsamt sei am Mittwoch gemeldet worden, dass eine erkrankte Person am 16. Juli im Apollo feiern war, teilte die Behörde mit. Auf der Kontaktpersonenliste stünden rund 450 Personen. Namen und Telefonnummern seien allerdings oft unleserlich. «Somit scheitert die Kontaktpersonennachverfolgung am katastrophalen Zustand der Liste», hieß es weiter. Am Donnerstag wurde der Behörde ein zweiter Fall bekannt. Diese Person habe am 17. Juli dort gefeiert und sei nachweislich infektiös. Erneut stünden rund 450 Personen auf der ebenfalls oft unleserlichen Liste.

Wer in Quarantäne gehe, könne ab dem 28. Juli einen PCR-Test bei einem niedergelassenen Arzt machen, hieß es. «Ist dieser negativ, kann die Quarantäne aufgehoben werden.» Ein Schnelltest sei nicht ausreichend.