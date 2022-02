Corona: Auch Kölner Jungfrau postitiv getestet

Köln (dpa/lnw)

Prinz, Bauer - und nun auch noch die Jungfrau: Im Kölner Dreigestirn - Kraftzentrum des Frohsinns in Karnevalszeiten - hat es den nächsten positiven Corona-Test gegeben. «Björn Braun, der die Kölner Jungfrau in dieser Session verkörpert, hat leichte Symptome wie etwa Schnupfen, fühlt sich ansonsten aber gut», teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Donnerstag mit. Braun sei am Mittwoch - einem Tag ohne Auftritt - bei einer Routinekontrolle positiv getestet worden. Jungfrau Gerdemie, wie der Rechtsanwalt in seiner Rolle heißt, falle daher erstmal aus.

Von dpa