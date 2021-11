«Cobra 11»-Star Erdogan Atalay trauert um seinen Vater

Köln (dpa)

Der «Alarm für Cobra 11»-Star Erdogan Atalay (55) trauert um seinen Vater. In einem emotionalen Eintrag bei Instagram nahm er am Donnerstag Abschied von seinem «Papa»: «Du hast immer gekämpft wie ein Löwe», schrieb Atalay dort. Er wünsche ihm nun in «tiefer Liebe» eine gute Reise. Aber: Irgendwann werde man sich wieder in die Arme nehmen und zusammen Schach spielen - «wobei ich hoffentlich auch mal gewinnen werde». Mehrere Medien berichteten.

Von dpa