Coach Reis mutig vor Union-Spiel: «Schwer zu schlagen»

Gelsenkirchen (dpa)

Trainer Thomas Reis ist davon überzeugt, dass der Tabellenletzte FC Schalke 04 nach drei Nullnummern in Serie auch im nächsten Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Tabellenzweiten Union Berlin punkten kann. «Du darfst auf keinen Fall aufgeben. Wir haben eine Serie, die gezeigt hat, dass wir schwer zu schlagen sind. Jetzt wollen wir schauen, in Berlin möglichst drei Punkte zu holen», sagte Reis am Freitag. Saisonübergreifend sind die Schalker in der Bundesliga allerdings seit nunmehr 37 Auswärtsspielen ohne Sieg.

Von dpa