«c/o pop» fühlt sich fast an wie «ein neues Festival»

Köln (dpa)

Das Kölner Musikfestival «c/o pop» erwartet an seinen fünf Veranstaltungstagen bis Sonntag etwa 30.000 Zuschauer. Am Mittwoch standen zum Auftakt zunächst mehrere Talkrunden zur aktuellen Lage des Pop in NRW, ein Konzert der österreichischen Band Bilderbuch in der Kölner Philharmonie und ein Auftritt des Berliner Rappers BRKN im Club Bahnhof Ehrenfeld auf dem Programm.

Von dpa