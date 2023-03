Club-Ikone Stevens lobt Schalke-Coach Reis

Schalkes Club-Ikone Huub Stevens sieht in Trainer Thomas Reis viel Positives. Reis verleihe dem Fußball-Bundesligisten eine Handschrift, «die immer deutlicher wird – defensiv wie offensiv. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber – bei Reis habe ich das Gefühl, dass er sich überhaupt nicht von Angst leiten lässt», sagte Stevens (69) dem «Kicker» (Donnerstag).

Reis (49) merke man seine Erfahrung als Coach an. «Er strahlt Ruhe und Souveränität aus, hat klare Ideen, scheut keine harten Entscheidungen und hat den Mut zum Risiko. Spieler spüren das – und entwickeln immer mehr Vertrauen in den Trainer, aber auch in die eigenen Fähigkeiten», sagte Stevens, der 1997 mit dem FC Schalke 04 den Europapokal gewann.