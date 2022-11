Christkind beantwortet Briefe von Kindern aus aller Welt

Die Wunschzettel warten: Am Montag (11.00 Uhr) eröffnet die sogenannte Christkindpostfiliale in Engelskirchen östlich von Köln. Das Christkind - so heißt es - nimmt dort rund sechs Wochen vor Weihnachten seine Arbeit auf und beantwortet zusammen mit mehreren Helfern Zuschriften von Kindern aus aller Welt.

Kisten mit Wunschbriefen an das Christkind liegen in der Weihnachtspostfiliale von Engelskirchen.

Bevor nun jemand annimmt, dass in Engelskirchen eine Erscheinung im theologischen Sinne zu beobachten sein könnte: Hinter der Aktion, die eine jahrzehntelange Tradition hat, steckt die Deutsche Post. In Deutschland gibt es mehrere sogenannte Weihnachtspostfilialen in Orten, die durch ihren Namen einen vermeintlich guten Draht nach oben andeuten. Etwa auch in Himmelstadt oder Himmelpforten.

Obwohl es wohl wieder Tausende Briefe sein werden, soll auch in diesem Jahr jedes Kind eine Antwort erhalten. Allerdings sollten die Zuschriften spätestens drei Tage vor Heiligabend eingegangen sein. Die Adresse lautet: An das Christkind, 51777 Engelskirchen.