Choreograph Volpi wird Neumeier-Nachfolger in Hamburg

Demis Volpi geht in knapp zwei Jahren vom Rhein an die Elbe: Der 36-Jährige soll dem legendären, 83 Jahre alten Hamburger Ballettchef Neumeier in Hamburg folgen.

Demis Volpin, zukünftiger Ballett-Intendant an der Staatsoper in Hamburg.

Der Deutsch-Argentinier Demis Volpi wird der neue Ballett-Intendant an der Staatsoper in Hamburg und übernimmt damit ab August 2024 die Nachfolge von John Neumeier. Das gab Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag in Hamburg bekannt.

Volpi (36) ist derzeit noch Ballettdirektor und Chefchoreograph des Ballett am Rhein in Düsseldorf. Neumeier (83) verlängert seinen Vertrag entsprechend um eine 51. Spielzeit, wie Brosda weiter sagte. «Das Hamburg Ballett geht, wie ich finde, in eine gute Zukunft.»

Neumeier wird im kommenden Jahr sein 50. Jubiläum am Hamburg Ballett feiern. Der 83 Jahre alte Amerikaner war 1973 an die Staatsoper nach Hamburg gekommen. Damals war er der jüngste Ballett-Direktor Deutschlands. 1978 gründete Neumeier die Ballettschule des Hamburg Balletts, die im Herbst 1989 zusammen mit der Compagnie in ein von der Stadt Hamburg eingerichtetes Ballettzentrum zog.

Seit 2007 ist Neumeier auch Ehrenbürger Hamburgs. Neumeier hat in seiner Ballett-Karriere bislang mehr als 150 Choreographien geschaffen.