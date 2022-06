CHIO- und WM-Aus für Dressurreiterin Schneider

Aachen (dpa)

Dressurreiterin Dorothee Schneider wird nach dem CHIO-Aus für ihr Pferd Showtime auch für die Weltmeistschaft im August in Dänemark ausfallen. Das Pferd sei «nicht so frisch» wie zuletzt bei den deutschen Meisterschaften und im Training, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) am Mittwoch. «Das ist bitter, vor allem für Dorothee», sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Von dpa