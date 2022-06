Chempark-Explosion: Infos über gefährlichen Abfall fehlten

Düsseldorf/Leverkusen (dpa/lnw)

Im Fall der schweren Explosion im Leverkusener Chempark lagen den Mitarbeitern der Sondermüllanlage die nötigen Informationen über die Gefährlichkeit des Abfalls offenbar nicht vor. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums an den Landtag hervor. So hätten unter anderem Angaben über die Hitzeempfindlichkeit des Mülls gefehlt. Bei dem Unglück im Juli 2021 waren sieben Menschen ums Leben gekommen.

Von dpa