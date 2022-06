Chemnitzer Schwimmer will Rhein in Rekordzeit bezwingen

Tujetsch/Chemnitz (dpa)

Der Chemnitzer Langstreckenschwimmer Joseph Heß startet heute seinen Schwimm-Marathon von der Quelle bis zur Mündung des Rheins. Start ist am Tomasee in der Schweiz. Bis Anfang Juli will der 34-Jährige die mehr als 1200 Kilometer bis zur Nordsee in nur 25 Tagen zurücklegen. Das wäre ein Rekord. Dazu wird er täglich acht bis zehn Stunden schwimmen. Besonders gefährliche Stellen wie den Rheinfall lässt er allerdings aus.

Von dpa