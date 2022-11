Chemische Reaktion löst größeren Rettungseinsatz aus

Jülich (dpa/lnw)

Eine heftige chemische Reaktion, bei der möglicherweise giftige Substanzen freigesetzt wurden, hat am Samstag in Jülich (Kreis Düren) einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Mehrere Bewohner eines Hauses sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei hätten medizinisch versorgt werden müssen, teilte die Polizei Düren am Abend mit. «Zu gravierenden Personenschäden ist es nach derzeitigem Sachstand jedoch nicht gekommen», hieß es weiter.

Von dpa