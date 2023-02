Champions League: Frankfurt feiert Karneval nicht in Köln

Frankfurt/Main (dpa/lnw)

Eintracht Frankfurt wird sich nach dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) unabhängig vom Ergebnis nicht ins Karnevals-Getümmel stürzen. «Wir wollten eigentlich zwei Tage in Köln bleiben und Karneval feiern. Aber da hat uns das Champions-League-Achtelfinale einen Strich durch die Rechnung gemacht», erklärte Trainer Oliver Glasner er mit Blick auf das Spiel in der Königsklasse gegen den SSC Neapel am 21. Februar. Das sei «wesentlich wichtiger als der Rosenmontags-Umzug». Gegner Köln darf, wenn es nach Glasner geht, aber gerne die fünfte Jahreszeit feiern: «Wenn sie am Vortag richtig Party machen, wäre uns das nur recht.»

Von dpa