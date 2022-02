CDU und SPD in NRW rüsten sich personell für Landtagswahl

Düsseldorf (dpa/lnw)

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stellen CDU und SPD heute ihr Spitzenpersonal für den Wahlkampf auf. Die CDU will Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst (46) bei einem Delegiertentreffen in der Essener Grugahalle offiziell zum Spitzenkandidaten küren. Die SPD will bei einem digitalen Parteitag und Delegiertentreffen ihren Parteivorsitzenden und Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty (53) an die Spitze der Landesliste setzen. Die Landtagswahl ist am 15. Mai.

Von dpa