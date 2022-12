CDU räumt Defizite beim Haushaltsverfahren ein

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die regierende CDU-Landtagsfraktion im NRW-Landtag hat sich gegen Kritik an mehreren Kehrtwenden im Haushaltsverfahren verteidigt. Das Verfahren sei «eine Herausforderung für uns alle», sagte CDU-Fraktionschef Thorsten Schick am Dienstag im Landtag. «Niemand kann bestreiten, dass wir in besonderen Zeiten leben.» So kämpfe die Politik auf allen Ebenen mit Krisen. Schick nannte neben dem Ukraine-Krieg auch den Klimawandel und die Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe 2021 sowie die noch nicht überwundene Corona-Pandemie.

Von dpa