CDU plant im März vier Regionalkonferenzen zu neuem Programm

Berlin (dpa)

Die CDU will im März auf vier Regionalkonferenzen über Ideen für ihr geplantes neues Grundsatzprogramm diskutieren. Auftakt mit Parteichef Friedrich Merz ist am 9. März in Pforzheim in Baden-Württemberg, wie die CDU-Bundeszentrale am Freitag mitteilte. Dort beteiligen sich auch die Landesverbände Rheinland-Pfalz und Saarland. Weitere Konferenzen folgen dann am 10. März in Münster in Nordrhein-Westfalen, am 23. März im sächsischen Schkeuditz und am 24. März in Dobbin-Linstow in Mecklenburg-Vorpommern.

Von dpa