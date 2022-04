CDU fragt nach Geisels Besuch im russischen Generalkonsulat

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nachdem der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) einen umstrittenen Blog-Beitrag zum Ukraine-Krieg gelöscht hat, legt die CDU nach: Der Düsseldorfer Kreisvorsitzende Thomas Jarzombek teilte am Dienstag einen Tweet des Russischen Generalkonsulats in Bonn zu einem Besuch Geisels am 17. Februar. «Ich möchte gerne wissen, was @Thomas_Geisel im russischen Konsulat eine Woche vor Kriegsbeginn besprochen hat», twitterte Jarzombek und markierte mit der «Bitte um Stellungnahme» unter anderem SPD-Landeschef Thomas Kutschaty.

Von dpa