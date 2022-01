Castro vor Startelf-Debüt: «Wird besser und besser»

Bielefeld (dpa) –

Gonzalo Castro kann auf sein Startelf-Debüt beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld hoffen. «Er wird besser und besser, auch die körperliche Verfassung ist auf einem guten Weg», sagte Arminen-Coach Frank Kramer vor dem Match bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Kramer traut dem 34 Jahre alten Mittelfeldspieler, der in der Winterpause nach mehreren Monaten ohne Verein nach Bielefeld gewechselt war, eine wichtige Rolle im Abstiegskampf der Ostwestfalen zu. «Gonzo ist ein sensationeller Typ. Er hat eine enorme Ruhe am Ball.»

Von dpa