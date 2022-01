Castro in Bielefeld erneut nur Reservist: Fürth unverändert

Bielefeld (dpa)

Der in der Winterpause verpflichtete Neuzugang Gonzalo Castro muss weiter auf einen Platz in der Startelf von Arminia Bielefeld warten. Wie schon beim Rückrundenauftakt des Fußball-Bundesligisten vor einer Woche in Freiburg (2:2) sitzt der 34 Jahre alte ehemalige Nationalspieler auch im Kellerduell des Tabellenvorletzten mit Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth am heutigen Sonntag (17.30 Uhr) zunächst nur auf der Bank. Im Vergleich zum 2:2 zum Jahresauftakt in Freiburg beginnt Bryan Lasme im Angriffszentrum für Janni Serra.

Von dpa