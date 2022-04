Carolin Kebekus: Putin-Witze haben befreiende Wirkung

Köln (dpa)

Witze über den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu machen, kann nach Meinung von Carolin Kebekus eine befreiende Wirkung haben. «Komiker zu sein, ist ja in vielen Situationen recht unnütz, aber manchmal ist es auch ganz gut: Mal kurz über eine Situation zu lachen, die einem so eine Angst macht, und dann auch festzustellen «Okay, die anderen finden den auch Scheiße, wir sind alle auf einer Seite», das kann gut tun», sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Gleichzeitig sei es ermutigend, sich klarzumachen, dass man in einem freien Land lebe, in dem solche Witze möglich seien. «Ich kann Witze über Putin machen, und niemand bestraft mich dafür.»

Von dpa