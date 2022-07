BVB will Spieler Schulz nicht mit ins Trainingslager nehmen

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund treibt seine Personalplanungen voran und schreckt wohl auch vor unpopulären Maßnahmen nicht zurück. Vor dem Beginn des Trainingslagers in Bad Ragaz am kommenden Freitag habe er mit allen Spielern «offen und ehrlich über ihre Situation und Perspektive», erklärte Trainer Edin Terzic am Montag. Dies gelte auch für Linksverteidiger Nico Schulz, der trotz eines laufenden Vertrags bis zum 30. Juni 2024 wohl keine Perspektive mehr beim BVB hat und nach Informationen der «Ruhr Nachrichten» nicht mit ins Trainingslager fahren soll.

Von dpa