BVB will Revanche gegen Amsterdam

Nach dem deutlichen 0:4 vor zwei Wochen beim niederländischen Meister will der Fußball-Bundesligist in der Champions League zurück auf Erfolgskurs. Mit einem Sieg am heutigen Abend (21 Uhr/DAZN) im Signal Iduna Park könnte das Team von Trainer Marco Rose den zweiten Gruppenrang festigen und einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Allerdings hält die Personalmisere beim BVB an. Im Vergleich zum 2:0 am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln kehrt nur Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou in den Kader zurück. Acht Profis fehlen weiterhin.