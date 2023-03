BVB verspätet: Noch ein frisches Getränk aus dem Kühlschrank

London (dpa)

Kurz vor dem Chelsea-Stadion war für Borussia Dortmund erst einmal Endstation. «Wir wurden einfach nicht durchgelassen», verriet BVB-Trainer Edin Terzic bei Amazon Prime Video vor dem Anpfiff der Champions-League-Partie am Dienstagabend in London. Fast eine Viertelstunde lang sei der BVB-Bus ein paar 100 Meter vom Stadion entfernt gestanden, «bis die hier den Weg freiräumen konnten», so er Coach. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte wenig später: «Es war ungewöhnlich. Aber wir haben zehn Minuten bekommen, das ist glaube ich fair.»

Von dpa