BVB-Trainingslager: «Konkurrenzkampf eröffnet»

Bad Ragaz (dpa)

Borussia Dortmund ist am Freitag mit knapp 30 Profis ins Trainingslager nach Bad Ragaz gestartet. Im Schweizer Kurort soll der Feinschliff für die kommende Saison erfolgen, in dem der bisher für gut 85 Millionen Euro verstärkte Fußball-Bundesligist dem Serienmeister FC Bayern München mehr Paroli bieten will. Den höchsten Nachholbedarf haben die Neuzugänge Sebastien Haller (Amsterdam), Niklas Süle (München), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Karim Adeyemi (Salzburg) und Salih Özcan (Köln), die erst zu Wochenbeginn in die Vorbereitung eingestiegen waren. Das gilt auch für die BVB-Nationalspieler wie Jude Bellingham, Julian Brandt, Thomas Meunier und Raphael Guerreiro.

Von dpa