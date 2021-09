BVB stößt Kapitalerhöhung zum Schulden-Abbau an

Mit einer Kapitalerhöhung will sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund frisches Geld besorgen. Geplant sei die Ausgabe von knapp 18,4 Millionen neuen Stammaktien, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem Bruttoerlös von etwa 86,5 Millionen Euro will das Management Schulden begleichen und Verluste aus der Pandemie kompensieren.

«Diese Kapitalerhöhung stellt einen wesentlichen Meilenstein von Borussia Dortmund zur Überwindung der bisherigen wirtschaftlichen Lasten der Pandemie dar», sagte Hans-Joachim Watzke, Chef der BVB-Geschäftsführung. Das Geschäftsjahr 2020/2021 hatten die Dortmunder aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einem Verlust von 72,8 Millionen Euro abgeschlossen. Die Pandemie wird sich auch im laufenden Geschäftsjahr noch bemerkbar machen.

Die neuen Aktien sollen bisherigen Aktionären angeboten werden. Als Angebotszeitraum nannte das Management den 20. September bis einschließlich 4. Oktober. Als Reaktion auf die Ankündigung der Kapitalerhöhung fielen die Aktien von Borussia Dortmund am frühen Nachmittag zwischenzeitlich um 13,46 Prozent auf 5,305 Euro - und damit auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten.